الفضاء يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي!

أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن مصدر في البنتاغون بأن الخطر الذي يهدد الأمن القومي الأمريكي والذي تحدث عنه البيت الأبيض دون تحديد طبيعته، متعلق بالفضاء.

ونقلت فوكس نيوز عن مصدرها كذلك أن الولايات المتحدة كانت تتابع هذا الخطر منذ فترة معينة، ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا أطلعت الولايات المتحدة حلفاءها وشركاءها على التفاصيل بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أنه سيطلع الكونغرس على المعلومات حول الخطر الذي يهدد الأمن القومي يوم الخميس.

وفي هذا السياق دعا رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري مايك تيرنر، الرئيس جو بايدن إلى نشر المعلومات المتعلقة بـالخطر المذكور، والتي لا تزال سرية.

وأشار النائب إلى أن ذلك ضروري ليكون بإمكان الكونغرس والإدارة وحلفائنا مناقشة الأعمال اللازمة للتعامل مع هذا الخطر بشكل علني.

بدوره، سعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطمأنة الرأي العام الأمريكي بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطر ليس وشيكا، وأنه قد طلب عقد الاجتماع مع مسؤولي إدارة الرئيس، وخصوصا جيك ساليفان، مضيفا أنه سيضغط على الإدارة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة.

وحسب وثيقة اطلعت عليها قناة فوكس نيوز، فإن الحديث يدور عن قدرات عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار.

وقالت مصادر لـ فوكس نيوز و سي إن إن إن هذا الخطر متعلق بالقدرات الروسية.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الخطر الذي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية.