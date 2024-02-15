تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي يضم 15 دولة

صرّح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي، ضم 15 دولة من الدول الداعمة لأوكرانيا.

وكتب عميروف على فيسبوك في ختام الاجتماع لمجموعة الاتصال لداعمي أوكرانيا بصيغة رامشتاين، يوم الأربعاء، نحن نعزز دفاعنا الجوي من خلال الأنظمة والصواريخ لها على حد سواء.

وأضاف، قد بدأ رسميا عمل تحالف الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل. وقد انضمت إلينا 15 دولة، مقدما الشكر لألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا على الدور القيادي في هذه العملية.

وبيّن من بين النتائج الأخرى للاجتماع أنه سيكون هناك المزيد من الطائرات المسيرة، تعزز أوكرانيا التعاون مع شركائها في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عمل تحالف المسيرات الذي يضم 8 دول، هي السويد وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وإستونيا وهولندا ولاتفيا.

وبشأن توريدات طائرات إف 16 المتوقعة، قال عميروف، نسير وفق الجدول في إطار جميع الاتفاقات مع الشركاء.

وأضاف أن أوكرانيا تعمل كذلك على الصناعة المشتركة لأنظمة المدفعية والذخائر لها مع الدول الغربية.

ومن الجدير بالذكر أن الدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا عقدت أول اجتماع لها بصيغة "رامشتاين" في 26 أبريل عام 2022. وأصبح اجتماع الأربعاء الـ 19 من نوعه.