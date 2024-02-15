المندوب الصيني، مجلس الامن لم يعطي الحق لأي دولة في إستخدام القوة ضد اليمن!

أوضح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن.

وذكر مندوب الصين خلال إجتماع لمجلس الأمن، نؤكد أيضا أن المجلس لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي أو إساءة استخدام قرارات مجلس الأمن لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر.

وأكد على أن التصعيد المستمر والأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر.

وطالب المندوب في وقت سابق إلى عدم تحريف أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إثارة مصادر جديدة للتوتر، وذلك فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن.

وكانت قناة المسيرة اليمنية، قد أفادت اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين. ضمن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.