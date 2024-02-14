إنفجار بخط رئيسي لنقل الغاز جنوب غربي إيران

وقع إنفجار ضخم الأربعاء، بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن جنوب غرب إيران المعني بايصال الغاز من مصفاة خليج فارس جنوب البلاد إلأى مدن طهران واصفهان ومشهد.

وأوضحت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومترا من موقع الحادث.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردغان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الانفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع.

وطبقاً لتقرير مدير مركز شبكة الغاز فقد نجم الانفجار عن إجراء تخريبي، لكن الأوضاع تحت السيطرة ولا توجد مشكلة في تأمين غاز المدن، ما عدا بعض القرى القريبة من محل الانفجار وستتم معالجة الموضوع قريبا.