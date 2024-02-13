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الأطراف الأربعة المفاوضة تجتمع في القاهرة بشأن غزة!


تبنت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، عَقد إجتماع رباعي بشأن قطاع غزة. حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أنه، يُعقد إجتماع في القاهرة يضم مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأوضحت المصادر أن إجتماع القاهرة هدفه دفع المفاوضات بين حماس وإسرائيل نحو اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف القتال. حيث دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

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