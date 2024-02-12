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وزير الدفاع الأميركي ينقل مهامه إلى نائبته بعد دخوله المستشفى


أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن وزير الدفاع لويد أوستن نقل إلى المستشفى مرة أخرى بسبب مشكلة طارئة في المثانة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة بات رايدر في بيان أمس الأحد، إلى أن أوستن نقل مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس، مضيفا أن هيكس ستتولى مهام أوستن خلال فترة تلقيه للعلاج، مؤكدا أنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.

 وذكر البنتاغون إن أوستن ذهب إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات اللازمة لأداء مهامه المحددة وغير المحددة. وبيّن رايدر أن أوستن لم يفقد وعيه أبدا، ولم يخضع للتخدير، وأن حالته تتحسن تدريجيا.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نقل أوستن إلى المستشفى في بداية الشهر، مما أثار انتقادات إعلامية بسبب تأخر الإعلان عن الحادث.

وفيما بعد، تبين أن المسؤولين البارزين في البلاد، ومنهم الرئيس جو بايدن ومسؤولو البنتاغون، لم يكونوا على دراية بنقل أوستن إلى المستشفى، ولم يعلموا بالأمر إلا في وقت لاحق.

وأعرب ممثل تجمّع الصحافة في البنتاغون عن قلقه، بسبب التأخر في الإعلان عن هذا الخبر، واصفا التأخر بـالمهزلة.

في خلال ذلك، طالب بعض الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بإقالة أوستن من منصبه.

وكان أوستن قد صرّح للصحفيين في الأول من فبراير/شباط الجاري بأنه كان يجب عليه أن يخبر الرئيس بتشخيص إصابته بالسرطان. ولفت إلى أنه لا يزال في مرحلة التعافي، وأنه يعاني من آلام في الساق، ويحتاج إلى استخدام عربة الغولف للتنقل داخل البنتاغون.

وعلى الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في تصريحات صحفية، عدم وجود خطط لإقالة أوستن من منصبه، مؤكدا أن أولوية بايدن هي تعافي الوزير من مرضه.

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