تركيا تكذب خبر إستعدادها لإستقبال أكثر من مائة مليون لاجئ!

صرّحت الإدارة الرئاسية التركية، بالنفي فيما يخص التقارير التي تحدثت عن استعداد الجمهورية التركية لقبول واستقبال أكثر من 100 مليون طالب لجوء بحلول عام 2050.

وذكر بيان تلقته وكالة نوفوستي، من مركز مكافحة التضليل التابع لمديرية الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، ظهرت مزاعم على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بأن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي قال إن 105 ملايين من طالبي اللجوء سيأتون إلى بلادنا، وهذا الخبر غير صحيح بتاتا ولا يتطابق مع الواقع.

وبحسب الخبر الذي إنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، سيصل عدد سكان تركيا في عام 2050 إلى 105 ملايين نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من الضيوف الذين سيأتون، فسيكون 210 ملايين نسمة. سيتوجب علينا توفير الغذاء و تلبية احتياجات هؤلاء السكان.

وأضاف المركز في بيانه، لقد ثبت أن تصريحه كان مزورا. وزارة الزراعة والغابات التركية، عند تحديد السياسة الغذائية، تأخذ في الاعتبار عدد السياح الذين يزورون بلادنا سنويا.

وأكد المركز على أن مصطلح ضيف في بيان الوزير، يشير إلى السياح الذين يزورون تركيا، وتفسيره على أنه طالب لجوء هو تلاعب كامل.

ومن الجدير بالذكر أنه وبعد إندلاع الربيع العربي في الدول المجاورة، شهدت تركيا وصول أعداد كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك الراغبين في الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي لاحقا.