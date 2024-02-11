ردا الى تصريحات ترامب :: الناتو : الدول الأعضاء متمسكة بمبدأ الدفاع عن بعضها البعض

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاحد، أن الدول الأعضاء متمسكة بمبدأ الدفاع عن بعضها البعض، في رد غير مباشر على التصريحات التي أطلقها مساء أمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بيان إن "أي إشارة إلى أن أعضاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم البعض يقوض أمن الحلف برمته ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر."

كما أكد أن "أي هجوم على الدول الأعضاء في الناتو سيقابل برد موحد وقوي"، في إشارة إلى تلميح ترامب حول عدم حماية الولايات المتحدة للدول الأعضاء في الحلف الدفاعي التي لا تساهم بما يكفي في الأعباء المالية".