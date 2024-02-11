مقتل طيارين أردنيين في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله اليوم الأحد إن طيارين أردنيين قتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بمحافظة المفرق.

وذكر المصدر العسكري ان طائرة التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هي من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق ما ادى الى استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن جرى نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.