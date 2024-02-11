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صفقة تبادل بين أمريكا و طالبان، سجين أمريكي مقابل مساعد بن لادن!


أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، بأن الجانب الأميركي أبرم صفقة تبادل مع طالبان، بين سجين أميركي مقابل إطلاق سراح المساعد الأفغاني لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأوضحت تلك المصادر أن أميركا وافقت على إطلاق سراح محمد رحيم الأفغاني الذي عمل مساعداً خاصاً لبن لادن، بالإضافة إلى سجين أفغاني آخر، مقابل تحرير المعتقل الأميركي في سجون طالبان رايان كوربيت. حيث من المتوقع بأن تتم صفقة التبادل غدا الإثنين.

ويُذكر أن إستخبارات طالبان قد القت القبض على كوربيت في العاشر من اب 2022، بعد أيام من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

 وتم إعتقال كوربيت، لإتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وعلاقته بكشف مقر إقامة الظواهري في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة كابل.

أما فيما يخص مساعد بن لادن فقد إعتُقل من قبل القوات الباكستانية، في 2007 خلال تواجده في حافلة عامة في مدينة لاهور، ونُقل بعدها إلى سجن غوانتنامو الشهير في العام 2008.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 2 اب 2022 أن بلاده قتلت الظواهري في كابل. بحيث مثّل مقتل الظواهري أكبر ضربة يتعرض لها تنظيم القاعدة منذ أن قتلت قوات أميركية خاصة بن لادن عام 2011، كما أثار الشكوك حينها حول مدى إيفاء طالبان بتعهدها عدم إيواء مجموعات إرهابية مسلحة.

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