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الترشيح للإنتخابات الرئاسية الروسية يضم بوتين و ثلاثة منافسين


صرّحت وكالة تاس الروسية، اليوم الأحد بأنه قد تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس المقبل.

وبيّنت الوكالة إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

ولم يدخل المرشح الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين، القائمة بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس من الترشح قائلة إنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

وكان ناديجدين المستبعد من خوض الانتخابات قد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها "خطأ فادح"، فيما أشار يوم الخميس الى أنه سيطعن على قرار لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة العليا في روسيا.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي.

ومن الجدير بالذكر، أن بوتين (71 عاما) اختار خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم.

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