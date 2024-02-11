تشارلز الثالث يصدر أول بيان بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أمس السبت عن خالص شكره لجميع من أرسلوا إليه رسائل دعم، في أول بيان يصدر عنه منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

و قال تشارلز في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة البريطانية وحسابها في منصة إكس، أود الإعراب عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام الأخيرة.

وذكر الملك البالغ الخامسة والسبعين، مثلما يعلم أي شخص مصاب بالسرطان، فإن الأفكار الطيبة مثل هذه توفر أكبر قدر من الراحة والتشجيع.

وأضاف تشارلز إنه لمن دواعي سروري أيضا أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي في زيادة الوعي وتسليط الضوء على عمل كل هذه المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وعائلاتهم في كل أنحاء المملكة المتحدة وبقية العالم.

وبعد أقل من عام ونصف العام على خلافة والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا وتسعة أشهر على تتويجه، بدأ الملك العلاج بعد إعلان إصابته بسرطان لم يكشف نوعه.

ويبتعد تشارلز عن الحياة العامة لفترة غير محددة لكنه سيواصل تأدية بعض من مهماته الإدارية. وقد انتقل مع زوجته كاميلا إلى مقر الإقامة الريفي في ساندرينغهام شرقي إنجلترا.