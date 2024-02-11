الخارجية الهولندية، الوضع في رفح مقلق للغاية

صرّحت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، محذرة من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة وسط إحتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية على المنطقة.

ونشرت بروينس سلوت في حسابها على موقع إكس، إن الوضع في رفح مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة، هذا لا يمكن تبريره.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح.