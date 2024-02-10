صرّح القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف بأن الانتخابات الأمريكية تؤرق بروكسل لأن الكثير في سياسة أوروبا المستقبلية يتوقف على نتائج تلك الانتخابات.

وأوضح لوغفينوف لوكالة نوفوستي، من المرجح أن تضفي نتائج التصويت في انتخاب البرلمان الأوروبي البهجة على المسؤولين الأوروبيين إلى حد ما، ولكن ليس بأكثر من الحد الذي ستضفيه الانتخابات الأمريكية.

وأضاف، في نهاية المطاف، لا يمكن مقارنة الترقب المقلق للانتخابات الأوروبية مع الترقب المقلق لنتيجة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، والتي سيتوقف على نتائجها الكثير هنا.

وذكر معلقاً على الإنتخابات الأوروبية المقبلة وتغيير رؤساء المؤسسات الأوروبية، اقترح لوغفينوف اللجوء إلى مواجهة الحقيقة. حيث قال، ليس للمواطنين العاديين أي تأثير على عملية التعيين الفعلي لرؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. والوضع هنا فريد من نوعه إلى حد كبير، ولكن من الواضح أن النخبة السياسية الحالية سعيدة للغاية به.

يذكر أن انتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي تجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024، تليها الموافقة على التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية.

وسيتعين على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي انتخاب رئيس جديد للمجلس الأوروبي. ويتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل مباشر لمدة 5 سنوات.