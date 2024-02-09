خارجية إيران، حزب الله قام بدوره والحرب ليست الحل

صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، بإن حزب الله قام بدوره الفعال الرادع، مشيرا إلى أن إيران أبلغت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في غزة أن الحرب ليست هي الحل.

وأوضح أمير عبد اللهيان للصحفيين في مطار رفيق الحريري في بيروت إن حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بشجاعة وحكمة بدورهما الفعال الرادع، وبيّن إن إيران ستستمر في دعمها القوي للمقاومة في لبنان، إذ نعتبر أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني بمسؤولين لبنانيين وأن يعقد محادثات مع زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

وكان حزب الله قد شن هجمات على الحدود بين لبنان وإسرائيل يوم الثامن من تشرين الاول بعد 17 عاما من الهدوء النسبي، وبعد يوم من شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل الذي أثار حرب غزة.

وذكر المسؤولين في حزب الله إنهم سيوثقون الهجوم على نقاط عسكرية إسرائيلية عندما ينتهي الهجوم الإسرائيلي على غزة.