الصفحة الدولية

الخرف بايدن يتحول لأضحوكة مجددًا في مواقع التواصل: السيسي رئيس المكسيك


خلال يومين فقط، ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن 4 زلات لسان واخطاء مثيرة للسخرية في الأوساط الشعبية الامريكية وتحولت الى مادة سخرية دسمة، وكان اخرها وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانه "رئيس المكسيك".

وفي سياق حديثه عن إيصال المساعدات الى غزة وفتح معبر رفح، قال بايدن انه: "كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات".

وتابع بايدن قائلا: "تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف.."

وخلط بايدن خلال الساعات الماضية في خطابات مختلفة، بين مسؤولين وسياسيين اوربيين "متوفين وحاليين"، فعلى سبيل المثال قال انه سأل "هلموت كول" المستشار الألماني الاسبق عن كيف سيكون رد فعله إذا قرأ عن اقتحام أشخاص للبرلمان البريطاني وقتل ضباط "لوقف انتخاب رئيس للوزراء"، لكن في الحقيقة ان أن ميركل هي التي كانت موجودة في القمة المذكورة وكول متوفي من 2017.

وفي حدث مشابه هذا الأسبوع، عن قمة مجموعة السبع، خلط بايدن مجددا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والراحل فرانسوا ميتران، الذي قاد فرنسا من عام 1981 إلى عام 1995 وتوفي في عام 1996.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخرف بايدن يتحول لأضحوكة مجددًا في مواقع التواصل: السيسي رئيس المكسيك
. مرشحو عمران خان المسجون يتصدّرون الانتخابات في باكستان.
الرئيسان الروسي والصيني يؤكدان: واشنطن تسعى لاحتواء موسكو وبكين
وزير الخارجية البولندي يفشي معلومات أسرت بها كييف
واشنطن تلقت ردا إيجابيا من السعودية وإسرائيل في شأن مواصلة محادثات التطبيع
السجن لمدة عام بحق المرشح الرئاسي سابقاً أحمد الطنطاوي!
بالتزامن مع الانتخابات.. باكستان تغلق حدودها مع إيران وأفغانستان غدا
ليبيا، محاولة إقناع أنصار سيف الإسلام القذافي بالمشاركة في مؤتمر المصالحة
الخارجية الروسية، المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية لا تمثل تهديدا لأي دولة
الجيش الأميركي: الحوثيون يستهدفون سفينة شحن يونانية في مضيق عدن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك