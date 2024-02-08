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الرئيسان الروسي والصيني يؤكدان: واشنطن تسعى لاحتواء موسكو وبكين


عبر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تنديدهما بتدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، حسبما أفاد الكرملين، واتهما واشنطن بالسعي "لاحتواء" موسكو وبكين.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوتشاكوف إن "شي وبوتين أعربا خلال اتصال هاتفي عن "رفضهما لسياسة التدخل الأميركية في الشؤون الداخلية لدول أخرى"، مضيفًا "يدرك قادة البلدَين أن الولايات المتحدة تنفذ سياسة الاحتواء المزدوج لكلّ من روسيا والصين".

وأضاف أن "الزعيمين قالا إن سياستهما الخارجية ستهدف إلى إنشاء"نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة"، مردفا أنه لا توجد خطط للزيارات المتبادلة والاجتماعات الشخصية بينهما في الوقت الراهن".

وتابع أن "بوتين وشي ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا وحل الصراع في الشرق الأوسط واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية".

من جهتها ذكرت وسائل إعلام رسمية أن "الرئيس الصيني أبلغ نظيره الروسي بأنه يتعين على البلدين السعي إلى تحقيق تنسيق استراتيجي وثيق والدفاع عن سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية".

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن "شي قال خلال مكالمة هاتفية مع بوتين، اليوم الخميس، إنه يتعين على الجانبين أن يعارضا بحزم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية".

ونقل عن شي قوله إنه "يتعين على بكين وموسكو أيضا تنمية زخم جديد للتعاون والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد".

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