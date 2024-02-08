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وزير الخارجية البولندي يفشي معلومات أسرت بها كييف


قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن السلطات الأوكرانية اعترفت له بأن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع صعب للغاية بسبب نقص القذائف والتفوق الروسي الساحق في المدفعية.

جاء ذلك في حديث لسيكورسكي مع قناة TVP info، حيث تابع أن السلطات الأوكرانية اعترفت بأن القوات المسلحة الأوكرانية "لا حول لها ولا قوة" في مواجهة الهجمات الروسية، وهي "في وضع صعب للغاية بسبب نقص القذائف والتفوق الروسي الساحق في المدفعية".

وشدد سيكورسكي على أن عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لأوكرانيا بسبب احتمال الرفض الكامل لتمويل كييف.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تواجه نقصا حادا في الذخيرة، ومقابل كل قذيفة أطلقتها، كانت هناك عشر قذائف روسية.

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