الخارجية الروسية، المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية لا تمثل تهديدا لأي دولة

صرّحت وزارة الخارجية الروسية بإن التدريبات البحرية التي ستجريها روسيا والصين وإيران، لا تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط ولا تشكل تهديدا للدول الأخرى.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، نحن لا نهدف، على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى زعزعة استقرار الوضع، لدينا مهام وخطط محددة مع شركائنا. نحن نعمل على هذه الأجندة دون تهديد أحد.

وفي ذات السياق، أعلن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، إن إيران وروسيا والصين ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة في مارس المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا والصين وإيران بدأت مثل هذه التدريبات البحرية المشتركة منذ نهاية عام 2019.