الصفحة الدولية

الخارجية الروسية، المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية لا تمثل تهديدا لأي دولة


صرّحت وزارة الخارجية الروسية بإن التدريبات البحرية التي ستجريها روسيا والصين وإيران، لا تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط ولا تشكل تهديدا للدول الأخرى.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، نحن لا نهدف، على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى زعزعة استقرار الوضع، لدينا مهام وخطط محددة مع شركائنا. نحن نعمل على هذه الأجندة دون تهديد أحد.

وفي ذات السياق، أعلن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، إن إيران وروسيا والصين ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة في مارس المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا والصين وإيران بدأت مثل هذه التدريبات البحرية المشتركة منذ نهاية عام 2019.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالتزامن مع الانتخابات.. باكستان تغلق حدودها مع إيران وأفغانستان غدا
ليبيا، محاولة إقناع أنصار سيف الإسلام القذافي بالمشاركة في مؤتمر المصالحة
الخارجية الروسية، المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية لا تمثل تهديدا لأي دولة
الجيش الأميركي: الحوثيون يستهدفون سفينة شحن يونانية في مضيق عدن
مسؤول أمريكي، الحوثيون شنوا 6 هجمات على خطوط الشحن
في احدى سقطاته .... الخرف بايدن يدعي انه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي الذي توفي منذ 30 عاماً!
الديلي ميل : بايدن يستخدم لغة بذيئة ومهينة ضد نتنياهو لتوريطه في صراع الشرق الاوسط
مؤسسة التراث الامريكية : الجيش الأمريكي عجوز وغير قادر على الدفاع
رئيسي: النظام الإسرائيلي لا يمكن أن يكون صديق للمسلمين
محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب للحصول على الحصانة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك