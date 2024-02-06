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الديلي ميل : بايدن يستخدم لغة بذيئة ومهينة ضد نتنياهو لتوريطه في صراع الشرق الاوسط


كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الاثنين، نقلا عن اشخاص تحدثوا الى الرئيس الامريكي بايدن انه استخدم  لغة بذيئة ومهينة جدا ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي في محادثات خاصة ، حيث تأتي هذه الاهانات في الوقت الذي تتورط فيه الولايات المتحدة بمزيد من الصراعات في منطقة الشرق الاوسط نتيجة دعمها وموقفها المنحاز للكيان الاسرائيلي في العدوان على غزة. 

ونقل التقرير ان " بايدن وصف نتنياهو بالرجل الاحمق السيء  في الوقت الذي يخسر فيه ملايين الاصوات بين الليبراليين الشباب بسبب الدعم الامريكي المستمر للكيان الصهيوني وسط الصراع المستمر في قطاع غزة ". 

واضاف ان "سلوك بايدن الاخير يشير إلى الجهود المبذولة لكسب الدعم من الناخبين المؤيدين للفلسطينيين في الانتخابات الرئاسية ، ووفقا للصحفي جوناثان مارتن من صحيفة بولتيكو فان الديمقراطيين في مجلس النواب اكدوا لبايدن ان " هناك اجماعا على أن هذه الحرب بين إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن وأن بايدن بحاجة إلى الوقوف في وجه نتنياهو حيث يمثل هذا الصراع كارثة سياسية لحزب الرئيس الامريكي الحالي". 

وتابع ان " احد النواب الديمقراطيين اخبر بايدن بان نتنياهو اصبح مسموما وانه عليه ان ينأى بنفسه عنه ، في حين ياتي هذا  وسط تقارير تتحدث عن ان بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ اكثر من شهر بعد ان رفض الاخير طلب بايدن بان تفرج سلطات الاحتلال عن عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنهى بايدن الغاضب المكالمة الهاتفية قائلاً "هذه المحادثة انتهت".

وقال السيناتور كريس فان هولين في كل منعطف، يهين نتنياهو بايدن وقد اصبح الديمقراطيين  يتوسلون إلى ائتلاف نتنياهو العنصري الحاكم ، لكنهم يتلقون الصفعات على وجوههم مرارا وتكرارا، وتمادوا لجر الولايات المتحدة الى صراعات جديدة متعددة الجبهات في منطقة الشرق الاوسط ".

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