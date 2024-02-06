رئيسي: النظام الإسرائيلي لا يمكن أن يكون صديق للمسلمين

شجب الرئيس الإيراني، "إبراهيم رئيسي"، محاولات تطبيع العلاقات بين عدد من الدول الإسلامية وإسرائيل.

وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في طهران، إن: "الجيش الإسرائيلي المجرم، الذي يسعى دائما إلى تعطيل حركة المسلمين من خلال خلق الفتنة والتآمر، لا يمكن أبدا أن يكون صديقا للدول الإسلامية أو مهتما بنمو وتطور الأمم الإسلامية".

واستنكر رئيسي تحرك بعض الدول الإسلامية لتطبيع العلاقات مع النظام الإسرائيلي، قائلا: "السؤال الكبير للأمة الإسلامية اليوم من بعض الدول الإسلامية، هو كيف لا تزال تحافظ على علاقاتها مع هذا النظام، على الرغم من هذا الكم من الإجرام والانتهاكات وقتل الأطفال من قبل النظام الإسرائيلي".

وأردف: "لو أن هذه الدول حاولت قطع علاقاتها مع إسرائيل لما شهدنا اليوم استمرار الهجمات والتفجيرات ضد شعب قطاع غزة المظلوم والمسلم".