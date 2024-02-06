المندوب الصيني، الضربات الأميركية على العراق وسوريا انتهاك صارخ لسيادة البلدين

صرّح ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيونغ، بأن الضربات الأميركية الأخيرة على العراق وسوريا هي إنتهاك صارخ لسيادة هذين البلدين. وأوضح المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بطلب روسي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن التاريخ قد أثبت مراراً وتكرارا أن الوسائل العسكرية ليست هي الحل، وأن الاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر. وأشار تشانغ جيونغ الى أن الضربات الأميركية الأخيرة على عدة أهداف في سوريا والعراق أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، ومثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام