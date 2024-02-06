إحتجاجات في هايتي تطالب باستقالة رئيس الوزراء

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أدت الإحتجاجات إلى إغلاق المدن الكبرى في هايتي حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري. حيث أغلقت البنوك والمدارس والوكالات الحكومية أبوابها في المناطق الشمالية والجنوبية من هايتي، بينما أغلق متظاهرون الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة وشلوا وسائل النقل العام، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وخرجت مظاهرات أصغر في العاصمة بورت أو برانس، حيث تجمع عشرات المتظاهرين أمام مكتب هنري قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وكان من بين المتظاهرين المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق كلود جوزيف، الذي شوهد في مقطع مصور وهو يمسح وجهه بينما كان أنصاره يصرخون، نحن لن نتوقف.