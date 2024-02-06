المندوب الروسي، أمريكا تسعى لجر دول الشرق الأوسط للصراعات

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صرّح المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا في جلسة لمجلس الأمن التي انعقدت لمناقشة الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، بإن تصرفات الأنغلوسكسونيين تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة. وإتهم نيبينزيا، الولايات المتحدة بأنها تسعى عمدا إلى جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع. وذكر، من خلال مهاجمة أهداف الجماعات المزعومة الموالية لإيران في العراق وسوريا، دون توقف تقريبا في الآونة الأخيرة، تحاول الولايات المتحدة عمدا جر أكبر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي. وطالب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق وسوريا. وقال، ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للتصرفات المتهورة التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في الشرق الأوسط، والتي تنتهك سيادة العراق والجمهورية العربية السورية.