قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

أعلن قصر بكنغهام، الاثنين، إصابة الملك البريطاني تشارلز بمرض السرطان، مشيراً إلى أنه بدأ برنامجا للعلاج.

وجاء في بيان للقصر: "خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفي في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان".

وأضاف "بدأ الملك اليوم برنامجا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة"، مشيراً الى أن الملك يعرب عن امتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء، الذي خضع له في المستشفى مؤخرا.

ولم يذكر البيان نوع السرطان، الذي يعاني منه الملك، البالغ من العمر 75 عاما.