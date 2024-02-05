خبير مصري: دلالة المناورات العسكرية الروسية الصينية الإيرانية المقبلة

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تحدث الخبير الاستراتيجي المصري اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد بخصوص المناورات العسكرية الروسية الصينية الإيرانية المنوي إجراؤها الشهر المقبل. وأوضح اللواء محمد عبد الواحد في تصريحات خاصة للقناة الروسية، الحقيقة هي أن العالم يشهد حالة فوضى شديدة مع استمرار ظاهرة الصراع على مستويات عدة، سواء على مستوى الأطراف الفاعلة عالميا، أو على المستويين الإقليمي والدولي.. وما زالت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة دون أن يبدو فى الأفق أي بوادر أمل للتوصل إلى تسوية سياسة تنهي هذه الأزمة. وأضاف اللواء عبد الواحد، كما أن الحرب فى غزة أنهت الشهر الرابع بعد 121 يوما، ولا يبدو في الأفق أي بوادر لوقف إطلاق النار، والحرب مستمرة، متابعا، أصبح من اللافت أيضا عجز المنظومة الدولية عن وقف هذا الصراع الدولي والاقليمي، وأيضا عجزت عن أن تقدم مساعدات للفلسطينيين. ولفت إلى، استمرار التنافس على مستوى النظام الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والدول الرافضة للقطبية الواحدة مثل الصين وإيران وروسيا من جهة أخرى. وتابع الخبير الاستراتيجي، إن أمريكا تريد أن تحافظ على مكانتها فى قطب عالمي أوحد، ولا تريد أن ينازعها فيه أحد، وروسيا والصين ترفضان الهيمنة القطبية. وأشار إلى أن، هناك تنامياً لقوى ونفوذ للدول على مستوى القوى المتوسطة في مختلف مناطق العالم مثل إيران والهند والبرازيل، متابعا، هذه قوى متوسطة، لكنها تحاول أن تتقدم على قوى متقدمة، وبدأ يتزايد حضورها الدولي، وتعاظمت قدراتها العسكرية والاقتصادية، وكلها تعارض الهيمنة الأمريكية أو الوقوف حتى على مسافة متساوية من الأطراف الدولية المتصارعة، ولكن دائما بلغة المصالح، ربما الهند تحاول أن يكون لها شخصية دولية منفردة لديها علاقات مع روسيا ومستفيدة من روسيا ولديها علاقات مع أمريكا ومستفيدة من هذه العلاقات، لكن لها شخصية مستقلة. وبيّن أن، الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الباردة، رسخت تواجدها وبقوة فى المنطقة العربية من خلال حروب لها وحرب الخليج الأولى والثانية، وأنشأت قواعد عسكرية فيها سواء بحجة الدفاع عن الدول العربية من إيران، أو سواء من مكافحة الإرهاب وممارسة ضغوط على سياسات تلك الدول، وأقامت انقسامات وانشقاقات ما بين العرب وما بين إيران من جهة، وأحدثت انشقاقات مذهبية وعرقية، وصنعت خصوما وشيطنتهم، وغيرت أنظمة وأتت بأنظمة جديدة وأربكت المنطقة. في السياق ذاته، كان قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني قد أعلن أنه سيتم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة في الشهر القادم.