من أجل منع تدفق المهاجرين، الإتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو لموريتانيا!

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نشرت صحيفة البايس الإسبانية بأن الاتحاد الأوروبي سيخصص حوالي 200 مليون يورو لمساعدة موريتانيا في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. حيث تسبب التدفق المكثف للزوارق من موريتانيا إلى جزر الكناري خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قلق السلطات الإسبانية، التي تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل مبادرة لتخصيص أموال إضافية لموريتانيا لحل أزمة اللاجئين. وأوضحت الصحيفة إلى أنه من بين أكثر من 6 آلاف شخص وصلوا إلى جزر الكناري في يناير من هذا العام، غادر 83% موريتانيا. ومن المعروف أن إسبانيا تدعم خفر السواحل الموريتاني بإعانات سنوية لأكثر بلغ آخرها 10 ملايين يورو. كذلك أن الاتحاد الأوروبي كان قد خصص 12.5 مليون يورو للفترة من 2022 إلى 2027 لمكافحة الهجرة غير الشرعية في موريتانيا. وسيزور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موريتانيا هذا الأسبوع، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفتح المزيد من الفرص للاستثمار في البنية التحتية للبلاد وأمنه ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب الصحيفة.