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إيران مهددة ، سنرد على أي هجوم يستهدف اراضينا


أعلنت طهران، اليوم الإثنين، أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون.   وبيّن كنعاني، لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيء. وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها مغامرة"وغير قانونية، معتبرا أنها نُفذت في إطار سياسة الدعم الكامل لإسرائيل. وقامت الولايات المتحدة بشن سلسلة ضربات ضد أهداف في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 كانون الثاني. وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، قد صرّح الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، لكنه لم يوضح ما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.

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