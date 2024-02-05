أمير عبد اللهيان: لا تختبروا غضب المنطقة.. نحن نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين أمن المنطقة

دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب حسين أمير عبد اللهيان: "ندين بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا".

وأضاف: "في لقائي مع وزير الخارجية البريطاني قلت بوضوح.. إن استمرار الحرب ليس هو الحل".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لا تختبروا غضب المنطقة. إننا نعتبر أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة.