إرتفاع ضحايا القصف الذي إستهدف لوغانسك

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صرّحت هيئة الخدمات التشغيلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء الغارة التي شنتها قوات كييف على مخبز مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، إنه تم انتشال جثث خمس ضحايا من تحت الأنقاض، ما يرفع حصيلة القتلى جراء القصف الأوكراني إلى 11 مدنيا و10 جرحى. وتابعت، أنقذت وحدات الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ 11 شخصا من تحت الأنقاض، كما تم انتشال جثث 9 قتلى وتستمر عمليات البحث والإنقاذ". كذلك أعلنت روسيا اليوم السبت، أن قصفاً نفذته القوات الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك استهدف مخبزا مكونا من طابقين.