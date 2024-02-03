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سلطنة عمان تعلن تضامنها مع سوريا والعراق


عبّر وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البو سعيدي، اليوم السبت، عن تضامن بلاده مع سوريا والعراق وأمنهما وسيادتها ووحدة أراضيهما، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأوضحت الخارجية العمانية بأن بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب فيه عن تضامن سلطنة عمان مع سوريا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في سوريا. واتفق الوزيران عل أهمية اللجوء إلى الحوار الجاد بين جميع الأطراف، واحتواء التصعيد والصراعات، فضلا عن انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية وإيلاء الأولوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، تحقيقا للسلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفق ما ذكر بيان الخارجية. وذكرت الخارجية العمانية في بيان آخر إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب فيه عن تضامن سلطنة عمان مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق. وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف، حسب البيان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد شنت غارات جوية على العراق وسوريا، وأسفرت الضربات عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
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