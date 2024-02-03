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السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق وزوجته


صدر حكم قضائي، اليوم السبت، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني.

وبحسب صحيفة "دون" الباكستانية،: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".

وبحسب الصحيفة، أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.

كما قضت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وشهدت باكستان، العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.

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