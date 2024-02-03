البنتاغون: فيلق القدس يشكل تهديداً مباشراً لأمن الأمريكيين!

صرّح رئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يشكل تهديداً مباشرا لأمن الأمريكيين. وذكر كوريلا، لا يزال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به يشكلون تهديدا مباشرا لاستقرار العراق والمنطقة وأمن الأمريكيين. وأفاد مراسل RT بأن قصفا طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق. وأكد التلفزيون السوري إستشهاد عدد من المواطنين وسقوط جرحى جراء الهجمات الأمريكية. وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إن قواتها في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. حيث اتهمت واشنطن القوات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن المقاومة الإسلامية تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.



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