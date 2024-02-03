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عقوبة السجن لمرشح سابق للانتخابات الرئاسية التونسية!


أصدرت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة، حكماً بالسجن مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي. وفي تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، فإن 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة 3 أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي تم إجراؤها سنة 2019، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة 5 أعوام. وأعلنت إذاعة موزاييك أن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم بسجنهم إلى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي. ومن الجدير بالذكر، أن الدائرة الجناحية الابتدائية كانت قضت بسجن كل واحد من المتهمين الأربعة مدة عام واحد، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت تلك الأحكام الابتدائية.
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