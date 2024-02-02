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الاستخبارات التركية تعلن القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الاسرائيلي


اعلنت الاستخبارات التركية عن القبض على شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الاسرائيلي وتظم تسعة اشخاص .

وذكر جهاز الاستخبارات التركية في تعميم اعلامي اليوم ان وحداته الخاصة نفذت عمليات مداهمة امنية لعدد من الاماكن المحددة في اسطنبول وازمير تم خلالها القبض على سبعة متهمين يعملون لصالح الموساد الاسرائيلي من خلال جمع معلومات تجسسية معززة بافلام فديوية لاشخاص ومناطق محددة يطلبها الموساد منهم .

واشارت الى أن الاستخبارات التركية كانت قد رصدت تنفيذ الموساد أنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محقّقين خاصّين مرتبطين به وانها كانت تتابع كل تلك الانشطة.

واوضحت الاستخبارات التركية في تعميمها ان انها احالت المتهمين السبعة الى القضاء اضافة الى اثنين اخرين القي القبض عليهما في وقت سابق .

وكان القضاء التركي قد قرر خلال الشهر الماضي حبس 15 شخصاً مشتبهاً به بقضية التجسس لصالح الموساد الاسرائيلي بينهم اجانب وعثر بحوزتهم على اسلحة نارية واجهزة اتصال ومعدات رقمية .

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