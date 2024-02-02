بوتين: أسلحة الناتو أقل شأناً، وأسلحتنا الحديثة تتفوق على نظائرها لدى الجميع



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الأسلحة الروسية الحديثة بجميع أنواعها المستخدمة في العملية العسكرية أثبتت جدارتها وتفوّقها على أسلحة الناتو. وأضاف خلال منتدى كل شيء من أجل النصر، إذا ما قارنّا أسلحة الناتو وأسلحة الفترة الأخيرة التي سبقت تفكك الاتحاد السوفيتي، فإن الأولى أقل شأنا من الأخيرة. أما إذا أخذنا أسلحتنا، فمن الواضح أنها تتفوق على جميع نظائرها وهذه حقيقة واضحة. وأعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة. ولفت بوتين إلى أن منظومة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات بانتسير على سبيل المثال تحظى بطلب وشعبية كبيرين في أسواق الأسلحة الدولية، ويتهافت الجميع لشرائها كما لو أنها فطائر ساخنة. وأكد أن أسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة الانقلاب، يهدفون إلى إطالة أمد النزاع. وتابع، الجميع هنا يعملون لصالح شبابنا الذين يقاتلون على الجبهة ضد النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة الانقلاب، بينما يوجههم سادتهم نحو روسيا، ويستخدمونهم أداة لإطالة أمد النزاع.