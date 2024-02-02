برنامج الأغذية العالمي يحذر حول المجاعة بالسودان

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صرّح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأنه يتلقى بالفعل تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة. وأوضح البرنامج في بيان له، أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حاليا مستويات حادة من الجوع. وطالب الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن، واصفا عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان بأنه شبه مستحيل. وبيّن أنه يجب على أطراف الصراع في السودان النظر لما هو أبعد من ساحة المعركة والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل. وأضاف البيان، لا نستطيع تقديم المساعدة الغذائية بانتظام حاليا إلا لشخص واحد من كل عشرة يواجهون مستويات حادة من الجوع بسبب الصراع في مناطق مثل الخرطوم ودارفور وكردفان. بدوره قال إيدي رو المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في السودان لدينا غذاء في السودان لكن عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول لملايين المتضررين وعقبات أخرى لا داعي لها تعيق العمل وتمنعنا من إيصال المساعدات إلى من هم في أمَسّ الحاجة لدعمنا. ومن الجدير بالذكر أن الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان أدى إلى مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية.