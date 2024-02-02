أوستن يدعو غالانت إلى التحول لتنفيذ هجمات أقل حدة في غزة وإيصال المساعدات بلا انقطاع لسكان القطاع

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي المجرم الارهابي يوآف غالانت اليوم التحول إلى عمليات منخفضة الحدة في غزة، وضمان إيصال المساعدات بلا انقطاع، والاستقرار في الضفة الغربية.

وبحسب بيان البنتاغون: "أكد أوستن مرة أخرى على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وشكر غالانت على جهوده لتحقيق هذا الهدف المشترك".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أوستن وغالانت ناقشا التهديدات الإقليمية للقوات الأمريكية، وقدم الوزير الإسرائيلي تعازيه في مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بهجوم طائرة مسيرة في الأردن.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على دعمه للحل الدبلوماسي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لاحتواء الوضع المتدهور هناك.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وكانت واشنطن أوفدت آموس هوكشتاين موفدا خاصا للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى لبنان وإسرائيل، في مسعى لوقف التصعيد.

وقالت في حينها وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل بعثت لواشنطن رسالة عبر هوكشتاين مفادها أن تل أبيب مهتمة بنجاح خطوتها الدبلوماسية، لكنها إذا فشلت سوف تضطر إلى اتخاذ إجراء عسكري لإزالة حزب الله من جنوب لبنان، فيما أكد المجرم بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان سيمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم، مشددا على أن "إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق هذه الغاية، سواء من خلال السبل الدبلوماسية وهي المفضلة بالنسبة إلى إسرائيل، أو من خلال سبل أخرى".