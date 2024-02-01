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مرسوم أمريكي يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين صهاينة!


وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية. وذكر بيان للرئيس الأمريكي نشره البيت الأبيض يوم الخميس، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
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مرسوم أمريكي يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين صهاينة!
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