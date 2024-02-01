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إيران: البدء ببناء أربع محطات نووية جديدة


افادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، يوم الخميس، ان إيران بدأت بناء أربع محطات أخرى للطاقة النووية في جنوب البلاد، بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 5000 ميغاوات.

ونقلت الوكالة عن محمد إسلامي رئيس الوكالة الذرية الإيرانية قوله إن "استكمال المحطات الجديدة سيستغرق ما يصل إلى تسع سنوات".

واضاف ان "المحطات الأربع الجديدة يجري بناؤها في مدينة سيريك الساحلية على الساحل الشرقي لإيران، على بعد حوالي 1150 كيلومترا جنوب العاصمة طهران".

وقال ناصر شريفلو، رئيس المشروع، لوكالة أنباء إرنا إن "المشروع سيكلف حوالي 20 مليار دولار وسيخلق 4000 فرصة عمل. ومن المتوقع أن تستخدم كل محطة 35 طنا من الوقود النووي سنويا".

وتسعى إيران إلى إنتاج 20 ألف ميغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2041.

تمتلك البلاد محطة واحدة نشطة للطاقة النووية، وهي محطة بقدرة 1000 ميغاوات، تم تشغيلها بمساعدة روسيا في عام 2011. وتقوم أيضا ببناء محطة بقدرة 300 ميغاوات في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط، بالقرب من الحدود الغربية مع العراق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن "إيران زادت معدل إنتاجها لليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة".

وذكر المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في التقرير أن إيران "زادت في الأسابيع الأخيرة إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وعكست تخفيضا سابقا في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023″، وفقا لمتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران قد أبطأت في السابق معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة، وهي خطوة فنية تسبق بقليل مستوى الـ90 بالمائة للأسلحة النووية".

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