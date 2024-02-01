أول تعليق روسي على عزم أمريكا نشر أسلحة نووية في بريطانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، أن الولايات المتحدة مخطئة إن اعتقدت أن نشر أسلحة نووية في بريطانيا سيخيف روسيا، مضيفا أن موسكو ستجد الوسائل لمواجهة ذلك.

وقال في تصريحات صحافية: "إذا كانوا يعتقدون أن نشر أسلحة نووية في بريطانيا سيكون بمثابة عمل ردعي ضد روسيا، فهم مخطئون ومُضَللون. فلن يردعنا ذلك، وسنجد الوسائل المناسبة لمواجهته".

وبحسب ريابكوف، فإن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا قد يتم في المستقبل القريب. وأوضح: "هذا ليس وضعا جديدا. أنا واثق تماما من أن هذه اللحظة ستأتي، ربما في المستقبل المنظور سنرى الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية منتشرة في بريطانيا".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن مثل هذه الخطوة "تتناسب بشكل جيد مع الطبيعة العدوانية والتهديدية للأفعال التي تلتزم بها واشنطن ولندن".

كما لفت الدبلوماسي الانتباه إلى أن هذا الإجراء لن يحسن من أمن بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل. واختتم حديثه قائلا: "إننا نحثهم مرة أخرى على وقف مسار التصعيد هذا، الذي أصبح أكثر خطورة".

وسبق أن كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" عن مؤشرات جديدة على أن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية للمرة الأولى منذ 15 عاما.