الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عاماً

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.

وأكد حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان الأربعاء الحكم، وقال الحزب إن الحكم يقضي أيضا بمنعه من تولي مناصب عامة لمدة عشر سنوات مضيفا أنه أُلقي القبض على بشرى خان، المعروفة أيضا باسم بشرى بيبي، بعد وقت قصير من صدور الحكم.

وقال الفريق الإعلامي لخان "يوم حزين آخر في تاريخ نظامنا القضائي الذي يتم تفكيكه" نافيا هذه الاتهامات.

وأضاف "لا يُسمح بأي استجواب لشهود النفي، أو الاستماع إلى الحجج النهائية، ويبدو الحكم وكأنه عملية محددة مسبقا... هذا الحكم السخيف سيتم الطعن عليه أيضا".

وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في آب/أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

وكان الحكم الصادر الأربعاء مرتبطا بالقضية ذاتها لكنه جاء بعد تحقيق أجراه مكتب المحاسبة الوطني، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، الذي وجه أيضا اتهامات لزوجته في هذه القضية.

وفي وقت لاحق جرى وقف تنفيذ حكم السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن خان لا يزال مسجونا على ذمة قضايا أخرى.

وزعم مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي.

وأكد الحكم أحد أعضاء فريق الادعاء الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته. وذكرت محطة جيو نيوز المحلية أن الحكم شمل أيضا غرامة كبيرة.

وأدت إدانة خان (71 عاما) السابقة إلى منعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات مما يعني استبعاده من الانتخابات المقبلة المقررة في الثامن من شباط/فبراير. وبعد حكم اليوم، لن يكون مؤهلا للترشح لأي منصب حتى يبلغ 81 عاما.

وعلى الرغم من إدانة خان في قضيتين منفصلتين، فإن هذا هو الحكم الأول على زوجته بشرى التي تزوجها في عام 2018، قبل أشهر من توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى. وهذا هو الزواج الثالث لخان بعد طلاقين.