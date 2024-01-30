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واشنطن.. الكشف عن اجتماع بشأن الرد على هجوم الأمس


قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس جو بايدن اجتمع مع فريق الأمن القومي، لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

ونقلت شبكة سي إن إن عن البيت الأبيض قوله إن الاجتماع ضم كلا من، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ورئيس الأركان جيف زينتس، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، فضلاً عن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك.

 وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأمريكية"، معبرا عن غضبه وأسفه على "تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران" هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين. 

ويوم أمس الأحد، أعلن الجيش الأمريكي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 34 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأردن. 

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

 

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