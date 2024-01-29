يحتاج الغرب إلى عامين لإنتاج ذخيرة كافية لأوكرانيا!

أوضحت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة بأن شركات التصنيع العسكري تحتاج عامين على الأقل لزيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا واللحاق بروسيا في هذا المؤشر.وذكر مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات للصحيفة، سيستغرق الأمر عامين حتى تتمكن شركات صناعة الدفاع الغربية من إنتاج ما يكفي من الذخيرة لضمان تزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات بشكل جيد مثل القوات الروسية.ولفتت الصحيفة إلى أن نقص الذخيرة يرتبط بشكل أساسي بنقص المتخصصين المؤهلين، فقد كشفت تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى سوء الظروف الطبيعية والمناخية، تشتكي قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة ما يدفعها إلى التقنين فيها، حيث أكد ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق توني شافير أن إمدادات الأسلحة إلى كييف أدت إلى انخفاض الاحتياطيات العسكرية الأمريكية لدرجة أنها تكفي لشهر واحد فقط في حرب كبرى.وكان مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين قد أعلن في وقت سابق بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام