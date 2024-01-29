مسؤول أمريكي: يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم في الأردن

تحدث مسؤول أمريكي، عن الرد على الهجوم الذي ادى الى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الأمريكي، قوله "يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم الذي ادى الى مقتل ثلاثة جنود امريكيين في الاردن".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد، إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن هو تصعيد خطير.

وفي وقت لاحق قال مسؤول عسكري امريكي ان عدد المصابين قد ارتفع الى 34 جنديا وقد اصيب بعضهم برجات دماغية