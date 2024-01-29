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إيران تحتجز ناقلة نفط وتعتقل طاقمها قبالة سواحلها


ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاحد، ان بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة ترفع علم أوقيانوسيا "تهرب الوقود" قبالة سواحل بوشهر.

وقال المسؤول بالحرس الثوري، حيدر هنريان، إن "السفينة كانت تحمل مليوني لتر من وقود الديزل المهرب وتم ضبطها على بعد 60 ميلا بحريا قبالة بوشهر بعد الحصول على أمر قضائي".

وأضاف أنه "تم القبض على 14 من أفراد طاقم هذه السفينة، وهم أجانب ينتمون لدولتين آسيوتين".

وأوضحت إيران أنها "احتجزت سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب بالقرب من بوشهر".

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