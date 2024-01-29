احتمال تعرض 34 جنديا أمريكيا لإصابات دماغية جراء الهجوم بمسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي لم تكشف اسمه بأن الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية تسبب بإصابة 34 جنديا أمريكيا بجراح متفاوتة في الرأس بينها إصابات دماغية.

وأضاف ذات المصدر للوكالة أنه "تم فحص ما لا يقل عن 34 عسكريا للتأكد من سلامتهم وأنهم لم يتلقوا أي إصابات دماغية محتملة أو ارتجاجا دماغيا، وتم إجلاؤهم من القاعدة لتلقي العلاج".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على القاعدة الأمريكية داخل أراضيها، فيما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق، "مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".

ومن جانبه قال البنتاغون إن "ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير".

كما أفاد البيت الأبيض بأن "وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا الرئيس جو بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".

ومن جانبها تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم على القاعدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية 3 منها قي سوريا وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل لأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وأكدت أنها ستواصل شن هجماتها دعما لقطاع غزةوردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".