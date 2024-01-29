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لأول مرة.. إيران تطلق 3 أقمار صناعية إلى الفضاء الخارجي دفعة واحدة


أطلقت إيران صباح  الأحد ولأول مرة، ثلاثة أقمار صناعية جديدة بشكل متزامن، باستخدام صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية وتم وضعها في مدار يبلغ ارتفاعه 450 كيلومترا.

وحسب إعلان منظمة الفضاء الإيرانية، فقد تمكن صاروخ "سيمرغ" من وضع القمر الصناعي "مهدا" وقمرين صناعيين آخرين نانويين في المدار بنجاح، وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها خبراء الفضاء الإيرانيون ثلاثة أقمار صناعية محلية الصنع في المدار في نفس الوقت بوساطة صاروخ حامل محلي الصنع أيضا.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن "سيمرغ" الذي طورته وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، أطلق بنجاح القمر الصناعي"مهدا" والقمرين الصناعيين النانويين هما "كيهان 2" و"هاتف 1" من قاعدة الإمام الخميني، إلى مدار بيضاوي بارتفاع أدنى يبلغ 450 كم وأقصى ارتفاع 1100 كم.

 

والقمر الصناعي "مهدا" الذي يبلغ وزنه 32 كلغم، من سلسلة الأقمار الصناعية خفيفة الوزن التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، والذي تم تصميمه وبناؤه لاختبار أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية المتقدمة.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا القمر الصناعي في التحقق من دقة أداء حامل القمر الصناعي "سيمرغ" في الوضع المتعدد للشحنات الفضائية في مدار أرضي منخفض وتقييم أداء بعض التصميمات الجديدة وموثوقية التقنيات المحلية في الفضاء الخارجي.

والقمر الصناعي النانوي "كيهان 2" هو عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية المكعبة لشركة "صاايران" بوزن أقل من 10 كلغم، تم تصميمه وبناؤه لإثبات تقنية تحديد المواقع للقاعدة الفضائية، ويوفر إمكانية تحديد الموقع محليا ومستقلا عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

والقمر الصناعي النانوي "هاتف 1" هو عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية المكعبة لشركة "صاايران" بوزن أقل من 10 كلغم، وذلك لإثبات تكنولوجيا الاتصالات ضيقة النطاق مع استخدام "إنترنت الأشياء".

 وتم إطلاق هذا القمر الصناعي إلى الفضاء كأول نسخة تجريبية لمنظومة "الشهيد سليماني" للأقمار الصناعية.

وحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" هو صاروخ يعمل بالوقود السائل على مرحلتين، وقد تمكن في إطلاقه البحثي السابع من فتح باب جديد لعمليات الإطلاق الفضائية لإيران عن طريق وضع أقمار صناعية متعددة.

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