الاتحاد الأوروبي يصرّح، قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وفورية

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ذكرالإتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يتوقع تنفيذاً كاملاً وفورياً لقرار محكمة العدل الدولية والذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.وورد في بيان مشترك لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال.وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.كما أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي.