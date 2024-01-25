واشنطن: تعلن عدم تورطها في تحطم الطائرة إيل-76

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست متورطة بأي شكل في تحطم الطائرة الروسية إيل-76 والتي كانت تقل أسرى أوكرانيين، وأسقطتها القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود.وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الولايات المتحدة ليست متورطة في هذا بأي شكل من الأشكال.وفي وقت سابق من اليوم، صرح ممثل خدمات الطوارئ الروسية لوكالة نوفوستي، بأنه قد تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة إيل-76 التي أسقطت في منطقة بيلغورود يوم أمس وعلى متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم أمس الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع السجناء الذين كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا).وبحسب تصريحات لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء.بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن الولايات المتحدة وألمانيا يزودون أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي).وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أعلنت عن إسقاط الطائرة إيل-76 بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.